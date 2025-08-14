Новости СВО. ВС РФ освободили Суворов и Никаноровку и штурмуют Купянск, Украина назвала свои требования по мирному соглашению, 14 августа Оглавление ВС РФ освобождают ДНР: флаг России поднят над Суворово и Никаноровкой Затишье в Курской области: почему Украина не ведёт активных действий? ВС РФ закрепляются у Мелового: украинские силы отступают из Хатнего Politico раскрывает требования Украины: санкции, репарации и гарантии CBS: переговоры Путина, Трампа и Зеленского могут состояться уже на следующей неделе Армия России наступает на Доброполье, Киев отводит войска от Курской области, Зеленский требует репараций от Москвы — дайджест Life.ru. 13 августа, 21:07 Армия России закрепляется в Харьковской области, штурмуя Купянск. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ освобождают ДНР: флаг России поднят над Суворово и Никаноровкой

Министерство обороны подтвердило освобождение ещё двух населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Флаг России поднят над Суворово (Затишок) и Никаноровкой. Успехи Российской армии на фронте вынуждают киевские власти начать эвакуацию нескольких населённых пунктов подконтрольной им части Донбасса.

— Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозёрское, сёл Благодать, Боковое, Весёлое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозёрской общины и из посёлка Святогоровка, сёл Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины, — заявил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

Карта СВО на 14 августа 2025 года. Армия России продвигается у Родинского. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Канал «Военная хроника» связывает стремительное наступление ВС РФ под Красноармейском (Покровском) с разветвлённой сетью угольных шахт Донбасса. Они идут как раз в сторону Доброполья.

— Очевидно, что наши парни идут на Доброполье, чтобы исключить возможность прорыва противника на покровско-мирноградскую агломерацию с севера с целью деблокады гарнизонов этих городов. А для этого Доброполье надо брать, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Чтобы решить проблемы, Киев перебрасывает свои подразделения из Сумской области. Это может говорить о нехватке резервов.

Затишье в Курской области: почему Украина не ведёт активных действий?

Не успел Киев сконцентрировать силы на приграничной территории, как их пришлось перебрасывать. Возможно, в связи с этим активных действий в Курской области не было. Сообщается, что ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым районам ВСУ на Тёткинском и Глушковском участках.

ВС РФ закрепляются у Мелового: украинские силы отступают из Хатнего

Российские войска штурмуют Купянск с северных окраин. Кроме того, расширяется плацдарм на западном берегу реки Оскол.

— ВС РФ продолжают развивать успех в районе населённого пункта Меловое Харьковской области. В ходе встречных боёв нашим подразделениям удалось выбить противника с занимаемых позиций в районе населённого пункта Хатнее, — рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

На Южно-Донецком направлении расчёт ПТРК «Штурм-С» группировки войск «Восток» поразил боевую бронированную машину противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Politico раскрывает требования Украины: санкции, репарации и гарантии

Издание Politico назвало требования Украины для прекращения вооружённого конфликта. Среди них возвращение военнопленных, сохранение санкций против России, а также выплата за причинённый ущерб. Не менее забавными выглядят условия по гарантиям безопасности и перемирию до обсуждения вопроса территорий. К добровольному выводу войск Владимир Зеленский не готов.

— Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью мировую войну, — заявил главарь киевского режима.

CBS: переговоры Путина, Трампа и Зеленского могут состояться уже на следующей неделе

Пока же Зеленский колесит по Европе. Вместе с главами европейских государств он созвонился с президентом США. Обсуждались грядущие переговоры с Владимиром Путиным, куда Европа так стремится попасть.

— Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня, — сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон после общения с Трампом.

В это же время телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Штаты ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского. Переговоры в таком формате могут пройти уже на следующей неделе.

— Если первая встреча с Путиным пройдёт хорошо, я бы хотел в скором времени провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят меня увидеть. Первая встреча с Путиным является подготовкой ко второй. Если же первая встреча пройдёт плохо, то смысла во второй нет, — заявил американский лидер.

По его словам, если в пятницу Россия не согласится на прекращение огня, то Москву ждут некие последствия.

Авторы Даниил Черных