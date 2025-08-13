Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 13:31

Киев объявил о принудительной эвакуации 14 сёл из подконтрольной части ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Киевские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населённых пунктов подконтрольной части ДНР. Об этом сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозёрское, сел Благодать, Боковое, Весёлое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозёрской общины и из посёлка Свягогоровка, сёл Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», — написал он.

Решение связано с активным продвижением российских войск в этом направлении. В перечень вошли населённые пункты Белозерской и Добропольской общин, расположенные вблизи линии боевых действий. Местным жителям предписано в срочном порядке покинуть свои дома.

Не труба! Офицеры ВДВ показали на видео «‎секрет» прорыва Армии России у Доброполья на 20 км
Не труба! Офицеры ВДВ показали на видео «‎секрет» прорыва Армии России у Доброполья на 20 км

Напомним, что Армия России совершила 20-километровый прорыв в ДНР, на фоне которого начали звучать заявления об обрушении фронта противника. Это заставило главкома ВСУ Александра Сырского перебрасывать резервы на проблемный для него участок. По некоторым оценкам, украинские войска уже оттянули в ДНР около трети своей группировки, располагавшейся в Сумской области.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar