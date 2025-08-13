Киев объявил о принудительной эвакуации 14 сёл из подконтрольной части ДНР

Киевские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населённых пунктов подконтрольной части ДНР. Об этом сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозёрское, сел Благодать, Боковое, Весёлое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозёрской общины и из посёлка Свягогоровка, сёл Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», — написал он.