Киев объявил о принудительной эвакуации 14 сёл из подконтрольной части ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr
Киевские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населённых пунктов подконтрольной части ДНР. Об этом сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.
«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозёрское, сел Благодать, Боковое, Весёлое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозёрской общины и из посёлка Свягогоровка, сёл Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», — написал он.
Решение связано с активным продвижением российских войск в этом направлении. В перечень вошли населённые пункты Белозерской и Добропольской общин, расположенные вблизи линии боевых действий. Местным жителям предписано в срочном порядке покинуть свои дома.
Напомним, что Армия России совершила 20-километровый прорыв в ДНР, на фоне которого начали звучать заявления об обрушении фронта противника. Это заставило главкома ВСУ Александра Сырского перебрасывать резервы на проблемный для него участок. По некоторым оценкам, украинские войска уже оттянули в ДНР около трети своей группировки, располагавшейся в Сумской области.