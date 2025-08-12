Сырский перебросил резервы под Красноармейск из-за прорыва российских войск

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отдал приказ о переброске подкреплений в район Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба командования ВСУ.

«Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — сообщили в штабе.