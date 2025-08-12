Сырский перебросил резервы под Красноармейск из-за прорыва российских войск
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отдал приказ о переброске подкреплений в район Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба командования ВСУ.
«Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — сообщили в штабе.
Украинская сторона охарактеризовала ситуацию на Красноармейском направлении как «непростую и динамичную», указав, что «силы обороны принимают все необходимые меры». Однако ранее в Генштабе ВСУ признались, что ситуация ухудшается.
Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось обеспечить контроль над ключевым участком автодороги в ДНР, открывающим путь к Красноармейску. Также российские подразделения смогли прорвать линию фронта на данном участке фронта.