Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 17:12

Сырский перебросил резервы под Красноармейск из-за прорыва российских войск

Сырский направил резервные силы под Красноармейск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отдал приказ о переброске подкреплений в район Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба командования ВСУ.

«Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — сообщили в штабе.

Украинская сторона охарактеризовала ситуацию на Красноармейском направлении как «непростую и динамичную», указав, что «силы обороны принимают все необходимые меры». Однако ранее в Генштабе ВСУ признались, что ситуация ухудшается.

На Украине раскрыли, чем грозит сдача подконтрольной ВСУ части Донбасса
На Украине раскрыли, чем грозит сдача подконтрольной ВСУ части Донбасса

Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось обеспечить контроль над ключевым участком автодороги в ДНР, открывающим путь к Красноармейску. Также российские подразделения смогли прорвать линию фронта на данном участке фронта.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Сырский
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar