На Украине раскрыли, чем грозит сдача подконтрольной ВСУ части Донбасса
NYT: Потеря Киевом контроля над городами Донбасса разрушит всю линию обороны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Стратегическая дорога, проходящая с севера на юг, соединяет города Донбасса, находящиеся под контролем Киева, и формирует ключевую линию обороны. Утрата любого участка этой транспортной артерии поставит под угрозу всю оборонительную структуру ВСУ. Об этом в бескде с The New York Times заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
Под контролем украинских войск находятся города Краматорск, Славянск, Северск и Святогорск. По мнению издания, потеря этой территории позволит ВС РФ завладеть укреплениями, в возведение которых Украина вложила десятки миллионов долларов.
Ранее стало известно, что Армия России взяла под контроль участок дороги, связывающей Красноармейск (Покровск) и Доброполье. Это привело к значительному ухудшению положения подразделений ВСУ, находящихся в Донецкой Народной Республики. Военные аналитики отмечают, что взятие Красноармейска может стать основным моментом в битве за Донбасс.