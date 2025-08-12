Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 14:16

На Украине раскрыли, чем грозит сдача подконтрольной ВСУ части Донбасса

NYT: Потеря Киевом контроля над городами Донбасса разрушит всю линию обороны

Стратегическая дорога, проходящая с севера на юг, соединяет города Донбасса, находящиеся под контролем Киева, и формирует ключевую линию обороны. Утрата любого участка этой транспортной артерии поставит под угрозу всю оборонительную структуру ВСУ. Об этом в бескде с The New York Times заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Под контролем украинских войск находятся города Краматорск, Славянск, Северск и Святогорск. По мнению издания, потеря этой территории позволит ВС РФ завладеть укреплениями, в возведение которых Украина вложила десятки миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Армия России взяла под контроль участок дороги, связывающей Красноармейск (Покровск) и Доброполье. Это привело к значительному ухудшению положения подразделений ВСУ, находящихся в Донецкой Народной Республики. Военные аналитики отмечают, что взятие Красноармейска может стать основным моментом в битве за Донбасс.

Ольга Сливченко
