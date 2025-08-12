Встреча Путина и Трампа
12 августа, 18:41

Зеленский пригрозил третьей мировой войной за выход ВСУ из Донбасса

Зеленский: Украинские войска сами не будут покидать Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украинские войска сами не будут покидать Донбасс, поскольку это откроет путь к новому конфликту с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он полагает, что для России Донбасс служит стратегической базой для последующих наступательных операций.

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — заявил Зеленский.

«Никаких решений без нас»: Зеленский расфуфырился перед СМИ в преддверии встречи Путина и Трампа

Ранее Зеленский объявил о намерении смягчить меры для призывников моложе 22 лет. Им могут разрешить выезд за границу. Этот вопрос поручили проработать правительству.

