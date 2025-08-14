ВС РФ сорвали планы Киева бить по России ракетами «Сапсан»

Российские военные нанесли удар по украинским предприятиям, где производились баллистические оперативно-тактические ракеты «Сапсан». Планы Киева были сорваны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Российская сторона получила упреждающую информацию о разработке и начале производства ракетных комплексов, в том числе точные координаты зданий и сооружений, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских Вооружённых сил.