14 августа, 05:02

ВС РФ сорвали планы Киева бить по России ракетами «Сапсан»

ФСБ сообщила о ликвидации украинской базы для производства ракетных комплексов

Российские военные нанесли удар по украинским предприятиям, где производились баллистические оперативно-тактические ракеты «Сапсан». Планы Киева были сорваны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Российская сторона получила упреждающую информацию о разработке и начале производства ракетных комплексов, в том числе точные координаты зданий и сооружений, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских Вооружённых сил.

Производимые ракеты планировалось использовать для ударов вглубь России. Благодаря совместным усилиям силовых ведомств и Армии России планы Киева удалось сорвать, ликвидировав техническую базу производства снарядов в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее Life.ru публиковал видео уничтожения дрона ВСУ российским боевым лазером. Поражённым оказался украинский дрон-камикадзе FP-1.

Артур Лапсаков
