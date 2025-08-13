Опубликовано видео уничтожения дрона ВСУ российским боевым лазером
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos
Появилось видео, на котором запечатлено использование российскими военными боевого лазера. Кадры опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель». В ролике показано, как световой луч поражает летящий беспилотник, после чего тот взрывается спустя несколько секунд. По имеющимся данным, таким способом был сбит украинский дрон-камикадзе FP-1, принадлежащий ВСУ.
Российский боевой лазер уничтожает дрон ВСУ. Видео © Telegram / «Военный осведомитель»
Ещё в июне появилась информация о том, что российские вооружённые силы задействуют лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотниками в зоне спецоперации. Этот комплекс способен выводить из строя камеры дронов и обезвреживать их до приближения к цели. Малые ударные беспилотники могут быть уничтожены на дистанции до 2–3 км, а для разведывательных аппаратов максимальная дальность поражения достигает шести километров.
Ранее сообщалось, что российские военные испытывают инновационную мобильную лазерную систему ПВО «Посох», способную мгновенно выводить из строя дроны. В отличие от громоздкой системы «Пересвет», «Посох» питается от аккумуляторов и может устанавливаться на бронеавтомобили, обеспечивая радиус действия до 1,5–2 километров. Система способна прожигать сталь в 15 раз быстрее.