Опубликовано видео уничтожения дрона ВСУ российским боевым лазером

Появилось видео, на котором запечатлено использование российскими военными боевого лазера. Кадры опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель». В ролике показано, как световой луч поражает летящий беспилотник, после чего тот взрывается спустя несколько секунд. По имеющимся данным, таким способом был сбит украинский дрон-камикадзе FP-1, принадлежащий ВСУ.

Ещё в июне появилась информация о том, что российские вооружённые силы задействуют лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотниками в зоне спецоперации. Этот комплекс способен выводить из строя камеры дронов и обезвреживать их до приближения к цели. Малые ударные беспилотники могут быть уничтожены на дистанции до 2–3 км, а для разведывательных аппаратов максимальная дальность поражения достигает шести километров.