Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 07:12

«Двигаемся в правильном направлении»: Новый лучемёт «Посох» смог прожечь сталь в 15 раз быстрее

РИАН: Лазерная установка Посох прожигает сталь толщиной в 1 см в 15 раз быстрее

Прототип лазерного ружья. Обложка © ТАСС / Екатерина Адамова

Прототип лазерного ружья. Обложка © ТАСС / Екатерина Адамова

Обновлённая лазерная установка «Посох» показала впечатляющие результаты: на дистанции 50 метров лучемёт прожёг крыло дрона за 0,1 секунды и стальной лист толщиной 10 мм, увеличив скорость работы в 15 раз. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.

«Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия», — сказал он.

В рамках проекта «Посох» была создана новая, более мощная лазерная установка с улучшенной линзой. Во время испытаний в лаборатории лучемёт смог прожечь листы стали и части крыльев иностранных беспилотников на дистанции 50 метров. Улучшения позволили сконцентрировать лазерный пучок и значительно увеличить скорость прожигания — в 15 раз быстрее предыдущих версий. Следующим этапом разработчики планируют провести испытания уже на полигоне и на больших расстояниях.

Концерн Калашников получил госзаказ на обновлённые автоматы АК-15К и АК-15СК
Концерн Калашников получил госзаказ на обновлённые автоматы АК-15К и АК-15СК

Ранее сообщалось, что российские российские военные испытывают инновационную мобильную лазерную систему ПВО «Посох», способную мгновенно выводить из строя дроны. В отличие от громоздкой системы «Пересвет», «Посох» питается от аккумуляторов и может устанавливаться на бронеавтомобили, обеспечивая радиус действия до 1,5–2 километров.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Военная техника
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar