«Двигаемся в правильном направлении»: Новый лучемёт «Посох» смог прожечь сталь в 15 раз быстрее

Обновлённая лазерная установка «Посох» показала впечатляющие результаты: на дистанции 50 метров лучемёт прожёг крыло дрона за 0,1 секунды и стальной лист толщиной 10 мм, увеличив скорость работы в 15 раз. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.

«Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия», — сказал он.

В рамках проекта «Посох» была создана новая, более мощная лазерная установка с улучшенной линзой. Во время испытаний в лаборатории лучемёт смог прожечь листы стали и части крыльев иностранных беспилотников на дистанции 50 метров. Улучшения позволили сконцентрировать лазерный пучок и значительно увеличить скорость прожигания — в 15 раз быстрее предыдущих версий. Следующим этапом разработчики планируют провести испытания уже на полигоне и на больших расстояниях.