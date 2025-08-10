Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:26

Концерн Калашников получил госзаказ на обновлённые автоматы АК-15К и АК-15СК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Министерство обороны России сформировало заказ на обновлённые версии автоматов АК-15К и АК-15СК, рассчитанных на патрон калибра 7,62х39 мм. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в ходе презентации новых моделей.

Презентация новых моделей АК. Видео © Концерн «Калашников»

По его словам, ведомство проявило заметный интерес именно к данному калибру, что стало основанием для заключения госконтракта.

«Министерство обороны в том числе и по калибру 7,62 мм выявило определенный интерес и сформировало заказ в рамках выполнения госконтракта, который должен быть выполнен уже в текущем году», — сообщил он.

Серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 могут начаться уже в этом году
Серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 могут начаться уже в этом году

Ранее в российской армии придумали антидроновые патроны для автоматов Калашникова. В таких боеприпасах нет пули, но зато внутри есть дробь. Таким образом, военнослужащим не нужно будет таскать с собой гладкоствольное оружие или антидроновые ружья.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Военная техника
  • Минобороны РФ
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar