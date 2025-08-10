Концерн Калашников получил госзаказ на обновлённые автоматы АК-15К и АК-15СК
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin
Министерство обороны России сформировало заказ на обновлённые версии автоматов АК-15К и АК-15СК, рассчитанных на патрон калибра 7,62х39 мм. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в ходе презентации новых моделей.
Презентация новых моделей АК. Видео © Концерн «Калашников»
По его словам, ведомство проявило заметный интерес именно к данному калибру, что стало основанием для заключения госконтракта.
«Министерство обороны в том числе и по калибру 7,62 мм выявило определенный интерес и сформировало заказ в рамках выполнения госконтракта, который должен быть выполнен уже в текущем году», — сообщил он.
Ранее в российской армии придумали антидроновые патроны для автоматов Калашникова. В таких боеприпасах нет пули, но зато внутри есть дробь. Таким образом, военнослужащим не нужно будет таскать с собой гладкоствольное оружие или антидроновые ружья.