Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 16:38

Серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 могут начаться уже в этом году

«Калашников»: Серийные поставки пулемёта РПЛ-20 могут начаться в 2025 году

Пулемёт РПЛ-20. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Пулемёт РПЛ-20. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Уже в текущем году могут начаться серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.

«Сам пулемёт только-только появился, и в этом году он в уже серийных объёмах должен поступить в войска», — сказал разработчик.

Он уточнил, что каждая единица вооружения будет комплектоваться специальным устройством для более быстрого снаряжения ленты патронами. Есть два варианта лент — на 100 и 200 патронов.

Уржумцев добавил, что потребность в таком пулемёте возникла, так как лёгкие штурмовые подразделения понадобилось снабдить оружием, которое позволяло бы вести огонь длительной стрельбой из неустойчивых положений.

«Рэмбо бы позавидовал»: В России разработали пулемёт для обеих рук
«Рэмбо бы позавидовал»: В России разработали пулемёт для обеих рук

Ранее сообщалось, что новейший российский «Чёрный глаз» перепугал украинских экспертов. Речь идёт о системе радиоэлектронной борьбы.

Никита Никонов
  • Новости
  • Военная техника
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar