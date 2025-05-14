Серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 могут начаться уже в этом году
«Калашников»: Серийные поставки пулемёта РПЛ-20 могут начаться в 2025 году
Пулемёт РПЛ-20. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Уже в текущем году могут начаться серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.
«Сам пулемёт только-только появился, и в этом году он в уже серийных объёмах должен поступить в войска», — сказал разработчик.
Он уточнил, что каждая единица вооружения будет комплектоваться специальным устройством для более быстрого снаряжения ленты патронами. Есть два варианта лент — на 100 и 200 патронов.
Уржумцев добавил, что потребность в таком пулемёте возникла, так как лёгкие штурмовые подразделения понадобилось снабдить оружием, которое позволяло бы вести огонь длительной стрельбой из неустойчивых положений.
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