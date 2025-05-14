Серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 могут начаться уже в этом году

Уже в текущем году могут начаться серийные поставки новейшего российского пулемёта РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.

«Сам пулемёт только-только появился, и в этом году он в уже серийных объёмах должен поступить в войска», — сказал разработчик.

Он уточнил, что каждая единица вооружения будет комплектоваться специальным устройством для более быстрого снаряжения ленты патронами. Есть два варианта лент — на 100 и 200 патронов.

Уржумцев добавил, что потребность в таком пулемёте возникла, так как лёгкие штурмовые подразделения понадобилось снабдить оружием, которое позволяло бы вести огонь длительной стрельбой из неустойчивых положений.