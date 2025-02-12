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Регион
12 февраля, 08:35

«Рэмбо бы позавидовал»: В России разработали пулемёт для обеих рук

«Ростех» в Абу-Даби представит новый ручной пулемёт РПЛ-7

На выставке IDEX-2025 в Абу-Даби компания «Ростех» представит пулемёт РПЛ-7. Его возможностями бы восхитился персонаж Рэмбо из фильма. Об этом рассказал директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев в беседе с РИА «Новости».

Директор пояснил, что при разработке этого пулемёта конструкторы уделили особое внимание эргономике, удобству использования и малому весу.

«Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», — отметил представитель.

Питаться РПЛ-7 будет патронами 7,62х39 миллиметров. Огонь ведётся с высокой точностью. На пулемёт можно навесить дополнительное оборудование. Выставка пройдёт в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

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Недавно в Челябинске создали комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников. Комплекс разработал радиозавод «Полёт», который входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех». Защиту успешно протестировали во время массовых городских мероприятий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M. Arkhipov

Николай Рюмин
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