«Рэмбо бы позавидовал»: В России разработали пулемёт для обеих рук
«Ростех» в Абу-Даби представит новый ручной пулемёт РПЛ-7
На выставке IDEX-2025 в Абу-Даби компания «Ростех» представит пулемёт РПЛ-7. Его возможностями бы восхитился персонаж Рэмбо из фильма. Об этом рассказал директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев в беседе с РИА «Новости».
Директор пояснил, что при разработке этого пулемёта конструкторы уделили особое внимание эргономике, удобству использования и малому весу.
«Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», — отметил представитель.
Питаться РПЛ-7 будет патронами 7,62х39 миллиметров. Огонь ведётся с высокой точностью. На пулемёт можно навесить дополнительное оборудование. Выставка пройдёт в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.
Недавно в Челябинске создали комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников. Комплекс разработал радиозавод «Полёт», который входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех». Защиту успешно протестировали во время массовых городских мероприятий.
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