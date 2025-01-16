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16 января, 06:50

Россию накроют сферой для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА

«Ростех»: В Челябинске создали комплекс РЭБ «Сфера» для защиты городов от БПЛА

В Челябинске создали комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников. Комплекс разработал радиозавод «Полёт», который входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех». Защиту успешно испытали на массовых городских мероприятиях. Об этом госкомпания сообщила газете «Известия».

«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера», лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне СВО, нейтрализовав более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий», — уточнили в «Ростехе».

Сегодня система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты городов и объектов критически важной инфраструктуры является самой безопасной по сравнению с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Новая система сможет обеспечить защиту населённых пунктов от потенциальных воздушных угроз.

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Ранее Life.ru рассказал, что за ночь российская система ПВО смогла уничтожить 27 украинских беспилотников. ВС РФ ликвидировали 15 дронов над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и ещё два — над Курской. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА в небе до момента их попадания по целям.

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Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Наталья Афонина
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