Россию накроют сферой для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА

В Челябинске создали комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников. Комплекс разработал радиозавод «Полёт», который входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех». Защиту успешно испытали на массовых городских мероприятиях. Об этом госкомпания сообщила газете «Известия».

«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера», лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне СВО, нейтрализовав более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий», — уточнили в «Ростехе».

Сегодня система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты городов и объектов критически важной инфраструктуры является самой безопасной по сравнению с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Новая система сможет обеспечить защиту населённых пунктов от потенциальных воздушных угроз.