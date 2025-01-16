Россию накроют сферой для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА
«Ростех»: В Челябинске создали комплекс РЭБ «Сфера» для защиты городов от БПЛА
В Челябинске создали комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников. Комплекс разработал радиозавод «Полёт», который входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех». Защиту успешно испытали на массовых городских мероприятиях. Об этом госкомпания сообщила газете «Известия».
«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера», лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне СВО, нейтрализовав более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий», — уточнили в «Ростехе».
Сегодня система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты городов и объектов критически важной инфраструктуры является самой безопасной по сравнению с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Новая система сможет обеспечить защиту населённых пунктов от потенциальных воздушных угроз.
Ранее Life.ru рассказал, что за ночь российская система ПВО смогла уничтожить 27 украинских беспилотников. ВС РФ ликвидировали 15 дронов над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и ещё два — над Курской. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА в небе до момента их попадания по целям.
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