Умельцы в зоне СВО придумали способ превратить автомат Калашникова в убийцу дронов

В недавно созданном отдельном ремонтно-эвакуационном полку ВДВ группы войск «Днепр» Армии России создано трёхступенчатое производство средств по борьбе с беспилотниками. В него входит разработка особых антидроновых патронов для штатного стрелкового оружия, наземных мобильных платформ и БПЛА-камикадзе, которые подавляют пункты управления беспилотными аппаратами противника.

Особенно любопытна технология создания антидроновых патронов, которыми уже снабдили личный состав подразделений ремонта и эвакуации. В этом боеприпасе нет пули — он специальным образом начинён дробью. Можно предположить, что уже в ближайшем будущем эти патроны будут масштабированы на всех российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в поле.

«В роте ремонта вооружения, военной и специальной техники патроны против дронов изготавливаем уже достаточно продолжительное время. Всё для того, чтобы личный состав в случае внезапного налёта БПЛА мог защитить себя и окружающих. Теперь у наших ребят есть магазины с патронами, которые эффективны против дронов и применимы для стрельбы из обыкновенного штатного автомата Калашникова», — пояснил мастер роты с позывным Кантос в разговоре с RG.ru.

Инновация избавит бойцов от необходимости носить с собой заряжённое дробью гладкоствольное оружие или антидроновые ружья. Можно будет обойтись магазином со специальными патронами, которые с высоким шансом «приземлят» вражескую «птичку».

Параллельно в полку развивают направление наземных БПЛА. Старшина Золотой с сослуживцами разработали подвижные платформы, такие как «Жало-4», способные уничтожать тыловые объекты противника. Часть комплектующих для них поступает от волонтёров — в ход идут детали от гироскутеров и электросамокатов.

Также налажено производство FPV-дронов, включая перехватчики, развивающие скорость до 200 км/ч. Рядовой Дюсик отметил, что многие компоненты для беспилотников изготавливаются прямо в части, включая корпуса и шестерни на фрезерном станке с ЧПУ.