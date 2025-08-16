ВС РФ разгромили пункт дислокации иностранного легиона в Черниговской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Российские войска нанесли удар по крупному пункту дислокации иностранных бойцов в составе ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожен крупный пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ», — сказал собеседник ТАСС.
А 10 августа стало известно, что атаке подвергся лагерь подготовки 3-й штурмовой бригады ВСУ (нацбат «Азов»*). В результате прилёта были уничтожены свыше 50 бойцов, более 200 получили ранения.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.