16 августа, 07:39

ВС РФ разгромили пункт дислокации иностранного легиона в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Российские войска нанесли удар по крупному пункту дислокации иностранных бойцов в составе ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожен крупный пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ»,сказал собеседник ТАСС.

А 10 августа стало известно, что атаке подвергся лагерь подготовки 3-й штурмовой бригады ВСУ (нацбат «Азов»*). В результате прилёта были уничтожены свыше 50 бойцов, более 200 получили ранения.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Мария Любицкая
