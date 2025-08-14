Российский «Искандер» настиг HIMARS ВСУ под Сумами, испепелив установку и весь расчёт

Российский ОТРК «Искандер» уничтожил украинский расчёт РСЗО HIMARS, находившийся поблизости населённого пункта Жихово Сумской области. Минобороны России предоставило кадры с точным ударом российской ракеты по противнику.

Удар «Искандера» по позиции HIMARS в Сумской области. Видео © Минобороны России

Военное ведомство подтверждает уничтожение пусковой установки и одного автомобиля сопровождения. Также при взрыве погибли 10 человек из личного состава расчёта РСЗО.