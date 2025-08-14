Российский «Искандер» настиг HIMARS ВСУ под Сумами, испепелив установку и весь расчёт
Минобороны показало видео уничтожения HIMARS ВСУ Искандером в Сумской области
Российский ОТРК «Искандер» уничтожил украинский расчёт РСЗО HIMARS, находившийся поблизости населённого пункта Жихово Сумской области. Минобороны России предоставило кадры с точным ударом российской ракеты по противнику.
Удар «Искандера» по позиции HIMARS в Сумской области. Видео © Минобороны России
Военное ведомство подтверждает уничтожение пусковой установки и одного автомобиля сопровождения. Также при взрыве погибли 10 человек из личного состава расчёта РСЗО.
А 10 августа стало известно, что атаке подвергся лагерь подготовки 3-й штурмовой бригады ВСУ (нацбат «Азов»*). В результате прилёта были уничтожены свыше 50 бойцов, более 200 получили ранения.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.