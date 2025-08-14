По сообщению российского оборонного ведомства, благодаря успешным операциям военнослужащих 103-го мотострелкового полка, входящих в состав группировки войск «Юг», украинские формирования были вытеснены из Щербиновки. На обнародованном видео демонстрируются моменты, когда российская артиллерия наносит удары по укрытиям и скоплениям личного состава Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР накануне исторического саммита на Аляске. Силы противника в их зоне ответственности понесли существенные потери. Среди них более 265 военнослужащих, одна бронированная машина, пять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы, включая одну 155-мм гаубицу M777 американского производства, и два комплекса радиоэлектронной борьбы.