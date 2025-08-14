Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 12:01

Под гром рок-музыки и грохот ударов: МО опубликовало эпичный ролик боёв за Щербиновку

Минобороны опубликовало видео боёв за Щербиновку в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации представило видеоматериалы, запечатлевшие фрагменты боёв за населённый пункт Щербиновка на территории Донецкой Народной Республики.

Бои за Щербиновку в ДНР. Видео © Минобороны России

По сообщению российского оборонного ведомства, благодаря успешным операциям военнослужащих 103-го мотострелкового полка, входящих в состав группировки войск «Юг», украинские формирования были вытеснены из Щербиновки. На обнародованном видео демонстрируются моменты, когда российская артиллерия наносит удары по укрытиям и скоплениям личного состава Вооруженных Сил Украины.

В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки

Напомним, Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР накануне исторического саммита на Аляске. Силы противника в их зоне ответственности понесли существенные потери. Среди них более 265 военнослужащих, одна бронированная машина, пять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы, включая одну 155-мм гаубицу M777 американского производства, и два комплекса радиоэлектронной борьбы.

Обложка © Минобороны России

Николь Вербер
