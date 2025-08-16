Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 15:42

Путин сообщил, что обсуждал с Трампом причины украинского кризиса

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске были затронуты вопросы причин и путей разрешения украинского кризиса. По словам российского лидера, диалог прошёл в «открытом и конструктивном» ключе.

«Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — отметил российский лидер на совещании в Кремле по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске.

Путин: Россия уважает позицию США и тоже стремится к мирному разрешению конфликта

Как ранее сообщал Life.ru, Путин собрал в Кремле совещание по итогам саммита на Аляске. Президент проинформировал руководство администрации, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. Он назвал визит в США «своевременным и весьма полезным».

Ольга Сливченко
