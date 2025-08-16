Путин сообщил, что обсуждал с Трампом причины украинского кризиса

Президент России Владимир Путин рассказал, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске были затронуты вопросы причин и путей разрешения украинского кризиса. По словам российского лидера, диалог прошёл в «открытом и конструктивном» ключе.



«Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — отметил российский лидер на совещании в Кремле по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске.