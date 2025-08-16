Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 15:26

Путин: Россия уважает позицию США и тоже стремится к мирному разрешению конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская сторона признает важность позиции США по скорейшему прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании в Кремле по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске.

«Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал глава государства.

В Азии раскрыли, как саммит на Аляске стал ударом по пропаганде Запада
В Азии раскрыли, как саммит на Аляске стал ударом по пропаганде Запада

Как ранее сообщал Life.ru, Путин собрал в Кремле совещание по итогам саммита на Аляске. Президент проинформировал руководство администрации, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. Он назвал визит в США «своевременным и весьма полезным».

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar