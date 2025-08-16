Путин: Россия уважает позицию США и тоже стремится к мирному разрешению конфликта

Российская сторона признает важность позиции США по скорейшему прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании в Кремле по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске.

«Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал глава государства.