Путин: Россия уважает позицию США и тоже стремится к мирному разрешению конфликта
Обложка © Life.ru
Российская сторона признает важность позиции США по скорейшему прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании в Кремле по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске.
«Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал глава государства.
Как ранее сообщал Life.ru, Путин собрал в Кремле совещание по итогам саммита на Аляске. Президент проинформировал руководство администрации, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. Он назвал визит в США «своевременным и весьма полезным».