В Азии раскрыли, как саммит на Аляске стал ударом по пропаганде Запада
Manila Bulletin: Встреча на Аляске показала, что Запад не смог сделать РФ изгоем
Обложка © Life.ru
Переговоры в Анкоридже между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом показали тщетность западных усилий по изоляции Москвы и снизили вероятность новых санкций со стороны США. Об этом пишут филиппинские и малайзийские издания.
Как сообщает The Manila Bulletin, хозяин Белого дома невольно усилил международный авторитет Путина, несмотря на стремление Запада сделать его «изгоем» из-за ситуации на Украине. Это также отсрочило угрозу дополнительных санкций США. Филиппинская газета считает, что «встреча с Трампом способна остановить санкции, если Москва не покажет значительного прогресса» по украинскому вопросу.
Малазийское издание The Star отмечает потенциальную выгоду для российского лидера от этих переговоров, поскольку они могут привести к дальнейшим контактам, что, по мнению издания, поможет России продолжать избегать американских санкций.
«Просто визит в США впервые за десять лет уже стал победой для Путина, которого США и многие другие страны мира давно пытаются изолировать. Согласие приехать на Аляску для встречи с Трампом также отсрочило экономические санкции, которые Трамп обещал ввести, если Москва не будет прилагать усилий для прекращения боевых действий», — говорится в материале The Star.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже прошла встреча на высшем уровне между президентами России и США. Ключевой темой этих почти трёхчасовых переговоров стала ситуация на Украине. По оценкам экспертов, Запад утратил рычаги для дальнейшего сохранения дипломатической изоляции Москвы. Предполагается, что как только США ослабят свои санкции, европейские партнеры будут вынуждены пересмотреть свою политику в аналогичном ключе.