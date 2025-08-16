Переговоры в Анкоридже между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом показали тщетность западных усилий по изоляции Москвы и снизили вероятность новых санкций со стороны США. Об этом пишут филиппинские и малайзийские издания.

Как сообщает The Manila Bulletin, хозяин Белого дома невольно усилил международный авторитет Путина, несмотря на стремление Запада сделать его «изгоем» из-за ситуации на Украине. Это также отсрочило угрозу дополнительных санкций США. Филиппинская газета считает, что «встреча с Трампом способна остановить санкции, если Москва не покажет значительного прогресса» по украинскому вопросу.

Малазийское издание The Star отмечает потенциальную выгоду для российского лидера от этих переговоров, поскольку они могут привести к дальнейшим контактам, что, по мнению издания, поможет России продолжать избегать американских санкций.