«Выброшена на свалку»: В Госдуме рассказали, что ждёт Европу после встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Европа ощущает себя «выброшенной на свалку истории» после переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Данное заявление сделала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Она отметила, что встреча лидеров двух государств прошла «достойно». В ходе саммита оба президента наметили конкретные цели для дальнейшей реализации. По её словам, теперь работа ляжет на аппараты обеих стран, которые будут поэтапно реализовывать достигнутые договорённости.
«Очная встреча лидеров — это огромный шаг на языке переговоров. Уверена, что за закрытыми дверями Путин и Трамп наметили цели, реализация которых пошагово ляжет на аппараты двух стран. Оценки я давать воздержусь, мы не в школе, а вот «достойными» переговоры назову смело», — сказала Бутина в беседе с «Газетой.ru».
Депутат также отметила, что у российско-американских переговоров остаётся много противников. Европейские страны после саммита почувствовали себя «выброшенными на свалку истории», поскольку были отстранены от важных международных процессов. Вместе с тем украинские власти осознают приближение конца, поэтому пытаются спасти свои активы.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После саммита президент США провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.