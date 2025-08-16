«Выброшена на свалку»: В Госдуме рассказали, что ждёт Европу после встречи Путина и Трампа

Европа ощущает себя «выброшенной на свалку истории» после переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Данное заявление сделала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Она отметила, что встреча лидеров двух государств прошла «достойно». В ходе саммита оба президента наметили конкретные цели для дальнейшей реализации. По её словам, теперь работа ляжет на аппараты обеих стран, которые будут поэтапно реализовывать достигнутые договорённости.

«Очная встреча лидеров — это огромный шаг на языке переговоров. Уверена, что за закрытыми дверями Путин и Трамп наметили цели, реализация которых пошагово ляжет на аппараты двух стран. Оценки я давать воздержусь, мы не в школе, а вот «достойными» переговоры назову смело», — сказала Бутина в беседе с «Газетой.ru».