Орбан заявил, что после встречи Путина и Трампа мир стал безопаснее
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал результаты встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявив, что после их переговоров мир стал безопаснее. Пост со своими мыслями он разместил в соцсети Х.
Он отметил, что в течение многих лет мировое сообщество наблюдало за противостоянием двух мировых держав, которые регулярно обменивались недружественными высказываниями в адрес друг друга. Однако ситуация сдвинулась с мёртвой точки.
«Сегодня мир безопаснее, чем был вчера. Пусть каждые выходные будут хотя бы такими же хорошими!», — говорится в посте Орбана.
Напомним, что важнейшая встреча двух президентов состоялась 15 августа. И Путин, и Трамп остались довольны политическими решениями, которые были приняты в ходе двустороннего саммита. Британская газета The Times считает, российский лидер одержал победу в переговорах с хозяином Белого дома на Аляске. Российский лидер завершил встречу, полностью контролируя инициативу и задавая тон диалогу.