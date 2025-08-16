Орбан заявил, что после встречи Путина и Трампа мир стал безопаснее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал результаты встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявив, что после их переговоров мир стал безопаснее. Пост со своими мыслями он разместил в соцсети Х.

Он отметил, что в течение многих лет мировое сообщество наблюдало за противостоянием двух мировых держав, которые регулярно обменивались недружественными высказываниями в адрес друг друга. Однако ситуация сдвинулась с мёртвой точки.

«Сегодня мир безопаснее, чем был вчера. Пусть каждые выходные будут хотя бы такими же хорошими!», — говорится в посте Орбана.