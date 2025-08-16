Запад больше не сможет сохранять дипломатическую изоляцию России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй. По его словам, как только США смягчат санкции, Европа будет вынуждена поступить так же.

«Европа лишена стратегической автономии и маргинализирована» в международных отношениях, а Украина — всего лишь «пешка Запада», — сказал он.

По мнению Ван Ивэя, украинский кризис стал этапом формирования многополярного мира. Если Европа хочет стать самостоятельным полюсом силы, ей необходимо избавиться от зависимости от США, но этот путь будет долгим и трудным. Эксперт подчеркнул, что нынешняя геополитическая динамика зависит от воли лидеров и способности к стратегическим решениям. При этом, по его словам, российский лидер Владимир Путин демонстрирует сдержанность и контроль на фоне стремления президента Америки Дональда Трампа к быстрым результатам.