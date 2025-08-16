Переговоры на Аляске завершены: Кремль опубликовал видео тёплого прощания Путина и Трампа

Напомним, Владимир Путин прилетел на Аляску в пятницу вечером. Трамп лично встретил его в аэропорту. Главы государств обменялись тёплым рукопожатием, после чего сели в автомобиль Трампа и отправились к месту проведения саммита. Переговоры между Путиным и Трампом начались около 22:30 по московскому времени и продолжались порядка 2 часов 45 минут. Беседа шла в формате «три на три». Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков — со стороны РФ, Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф — со стороны США. После переговоров Путин и Трамп вышли к журналистам и рассказали об итогах саммита. Встреча в расширенном составе, которая была заявлена изначально, не состоялась. При этом обе стороны отметили конструктивный характер встречи, а в завершении Путин пригласил Трампа в Москву.