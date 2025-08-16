Трамп передумал вводить новые санкции против России после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не считает необходимым вводить новые санкции против России. В интервью телеканалу Fox News, которое он дал 15 августа по итогам саммита на Аляске, американский лидер отметил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла очень успешно.

«Из-за того, что произошло сегодня, я полагаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Я считаю, что встреча прошла очень хорошо», — сказал Трамп, комментируя возможные последствия для России.

Тем не менее, Трамп не исключил, что в будущем вопрос о санкциях может вновь стать актуальным.