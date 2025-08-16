Чертовски жёсткий: Трамп раскрыл, что думает о Путине после встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин является сильным и умным руководителем. В интервью телеканалу Fox News после саммита на Аляске Трамп охарактеризовал Путина как «чертовски жёсткого» человека.

Он отметил, что нет обстоятельств, которые могли бы заставить Путина вынужденно сесть за стол переговоров в Анкоридже, и выразил уверенность, что российский президент уважает Соединённые Штаты. Трамп также ответил на вопрос о том, могло ли экономическое давление и повышенные оборонные расходы стран НАТО повлиять на решение Путина участвовать в саммите, подчеркнув, что президент РФ имеет свои собственные стратегические интересы.