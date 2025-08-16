Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 03:00

Чертовски жёсткий: Трамп раскрыл, что думает о Путине после встречи на Аляске

Трамп заявил, что Путин сильный и умный лидер

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин является сильным и умным руководителем. В интервью телеканалу Fox News после саммита на Аляске Трамп охарактеризовал Путина как «чертовски жёсткого» человека.

Он отметил, что нет обстоятельств, которые могли бы заставить Путина вынужденно сесть за стол переговоров в Анкоридже, и выразил уверенность, что российский президент уважает Соединённые Штаты. Трамп также ответил на вопрос о том, могло ли экономическое давление и повышенные оборонные расходы стран НАТО повлиять на решение Путина участвовать в саммите, подчеркнув, что президент РФ имеет свои собственные стратегические интересы.

Трамп заявил о договорённостях с Путиным по гарантиям безопасности Украины
Трамп заявил о договорённостях с Путиным по гарантиям безопасности Украины

Встреча двух лидеров на Аляске продлилась около трёх часов. После переговоров с Владимиром Путиным президент США заявил, что Киеву пора заключить сделку с Москвой, поскольку Россия является великой державой, а Украина — нет. Дональд Трамп также анонсировал трёхсторонний саммит с участием президента РФ и Владимира Зеленского.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar