Чертовски жёсткий: Трамп раскрыл, что думает о Путине после встречи на Аляске
Трамп заявил, что Путин сильный и умный лидер
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин является сильным и умным руководителем. В интервью телеканалу Fox News после саммита на Аляске Трамп охарактеризовал Путина как «чертовски жёсткого» человека.
Он отметил, что нет обстоятельств, которые могли бы заставить Путина вынужденно сесть за стол переговоров в Анкоридже, и выразил уверенность, что российский президент уважает Соединённые Штаты. Трамп также ответил на вопрос о том, могло ли экономическое давление и повышенные оборонные расходы стран НАТО повлиять на решение Путина участвовать в саммите, подчеркнув, что президент РФ имеет свои собственные стратегические интересы.
Встреча двух лидеров на Аляске продлилась около трёх часов. После переговоров с Владимиром Путиным президент США заявил, что Киеву пора заключить сделку с Москвой, поскольку Россия является великой державой, а Украина — нет. Дональд Трамп также анонсировал трёхсторонний саммит с участием президента РФ и Владимира Зеленского.