Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен рассмотреть возможность заключения соглашения с Россией для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что РФ является мощной державой, в то время как Киев не обладает таким же уровнем влияния.