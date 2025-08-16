Многое теряет: Трамп посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен рассмотреть возможность заключения соглашения с Россией для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что РФ является мощной державой, в то время как Киев не обладает таким же уровнем влияния.
«Заключите сделку», — подчеркнул Трамп, добавив, что в условиях текущей ситуации Зеленский должен принять, что он многое теряет много из-за продолжающегося конфликта.
Отметим, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп заявил, что теперь судьба мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от Владимира Зеленского и европейцев. Он также сообщил, что начата подготовка ко встрече с участием президентов США и РФ, а также главаря Украины.