Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 01:47

Многое теряет: Трамп посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен рассмотреть возможность заключения соглашения с Россией для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что РФ является мощной державой, в то время как Киев не обладает таким же уровнем влияния.

«Заключите сделку», — подчеркнул Трамп, добавив, что в условиях текущей ситуации Зеленский должен принять, что он многое теряет много из-за продолжающегося конфликта.

Отметим, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп заявил, что теперь судьба мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от Владимира Зеленского и европейцев. Он также сообщил, что начата подготовка ко встрече с участием президентов США и РФ, а также главаря Украины.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar