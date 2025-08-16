Трамп заявил о договорённостях с Путиным по гарантиям безопасности Украины

В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут существенный прогресс в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент отметил, что обсуждались различные варианты урегулирования, включая возможный обмен территориями и предоставление Киеву гарантий, не связанных с членством в НАТО. Именно эти пункты стали предметом обсуждения и по ним удалось достичь принципиального согласия.