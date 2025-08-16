Встреча Путина и Трампа
16 августа, 15:30

Путин собрал совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске

Обложка © РИА Новости / Сергей Булкин

Президент России Владимир Путин провёл совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске. Глава государства отметил своевременность своего визита в США, а также его пользу.

Путин провёл совещание по итогам переговоров на Аляске. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. <...> Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что столь продолжительное отсутствие встреч на высшем уровне между странами стало исключением. В ходе диалога Россия вновь подробно осветила свою точку зрения на украинский кризис. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва с уважением относится к позиции Вашингтона касательно конфликта на Украине.

На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а также ряд вице-премьеров, министров, помощников президента (включая Владимира Мединского), руководителей ЦБ, ФСБ, СВР, Генштаба и спецпредставитель президента по инвестициям, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта

Напомним, что переговоры лидеров России и США 15 августа продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия.

Полина Никифорова
