Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 04:05

Мелони может присоединиться к переговорам Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Il Fatto Quotidiano: Мелони хочет принять участие во встрече Трампа с Зеленским

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена принять участие в предстоящей встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которую также приглашены европейские лидеры. Об этом говорится в публикации издания Il Fatto Quotidiano.

Как полагают авторы статьи, Мелони хочет продемонстрировать свою роль в урегулировании конфликта на Украине, которая отличается от роли других европейских лидеров. Также на встречу с Трампом в Вашингтон могут отправиться канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Страмер.

В преддверии встречи в Вашингтоне Фридрих Мерц дал Владимиру Зеленскому несколько советов по общению с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового конфликта. Он добавил, что планирует поднять эту тему на встрече «коалиции желающих». Также в ходе мероприятия европейские лидеры намерены обсудить итоги переговоров президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома на Аляске.

Виталий Приходько
