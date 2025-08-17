Мелони может присоединиться к переговорам Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Il Fatto Quotidiano: Мелони хочет принять участие во встрече Трампа с Зеленским
Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена принять участие в предстоящей встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которую также приглашены европейские лидеры. Об этом говорится в публикации издания Il Fatto Quotidiano.
Как полагают авторы статьи, Мелони хочет продемонстрировать свою роль в урегулировании конфликта на Украине, которая отличается от роли других европейских лидеров. Также на встречу с Трампом в Вашингтон могут отправиться канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Страмер.
В преддверии встречи в Вашингтоне Фридрих Мерц дал Владимиру Зеленскому несколько советов по общению с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового конфликта. Он добавил, что планирует поднять эту тему на встрече «коалиции желающих». Также в ходе мероприятия европейские лидеры намерены обсудить итоги переговоров президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома на Аляске.