Мелони может присоединиться к переговорам Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена принять участие в предстоящей встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которую также приглашены европейские лидеры. Об этом говорится в публикации издания Il Fatto Quotidiano.

Как полагают авторы статьи, Мелони хочет продемонстрировать свою роль в урегулировании конфликта на Украине, которая отличается от роли других европейских лидеров. Также на встречу с Трампом в Вашингтон могут отправиться канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Страмер.