Мерц дал Зеленскому советы по общению с Трампом, чтобы избежать конфликта

Немецкий канцлер Фридрих Мерц дал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому несколько советов по общению с президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать нового конфликта. Об этом Мерц рассказал во время общения с телеканалом ARD.

«Несколько недель назад я хорошо подготовился к своему визиту в Вашингтон. Я думаю, он мне вполне хорошо удался. Поэтому я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему стоило бы вести себя при следующем появлении в Белом доме», — сообщил политик.

Канцлер ФРГ добавил, что планирует поднять эту тему на встрече «коалиции желающих». Также в ходе мероприятия европейские лидеры намерены обсудить итоги переговоров президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа на Аляске.