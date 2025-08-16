Встреча Путина и Трампа
16 августа, 14:32

В Германии заявили, что Мерц увёл страну на политическую обочину

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске показала, что Германия оказалась на «политической обочине», считает сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Она отметила, что саммит стал важным шагом к деэскалации и продемонстрировал, как работает реальная политика.

«Саммит на Аляске стал важным шагом к деэскалации. Так работает реальная политика. Он также показал, что Мерц увёл нашу страну на политическую обочину», — написала Вайдель на своей странице в соцсети X.

Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После саммита президент США провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским.

