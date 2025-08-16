В Германии заявили, что Мерц увёл страну на политическую обочину

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске показала, что Германия оказалась на «политической обочине», считает сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Она отметила, что саммит стал важным шагом к деэскалации и продемонстрировал, как работает реальная политика.