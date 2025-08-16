Мерц призвал Европу не переоценивать себя в урегулировании конфликта на Украине

Вашингтон играет центральную роль в попытках достигнуть мира в урегулировании конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он также особо выделил важность совместных действий европейских государств, подчеркнув необходимость сплоченности перед лицом общих вызовов.

«Сейчас будет сложно, но переговоры начались. Они продолжатся уже в понедельник. И, конечно, европейцы будут играть в этом определённую роль, но мы также не должны переоценивать себя. Сплочённость Европы важна, но решающую роль в этой войне пока будут играть Соединённые Штаты», — заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF.