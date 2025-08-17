Встреча Путина и Трампа
17 августа, 07:32

Макрон, Мерц и Стармер решают, кто поедет в Вашингтон вместе с Зеленским

17 августа, 07:32

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье решат, кто из них сопроводит Владимира Зеленского на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает немецкая Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, лидеры трёх стран обсуждают, кто отправится в США или стоит ли вообще делегировать европейского представителя. Bild уточняет, что Трамп разрешил Зеленскому взять с собой одного из европейских лидеров.

Тем временем Politico предполагает, что компанию украинскому чиновнику может составить глава Финляндии Александр Стубб.

Напомним, что на 18 августа в Овальном кабинете назначена встреча главы киевского режима и американского лидера. Ранее Трамп заявлял о своём стремлении провести трёхсторонние консультации на высшем уровне с участием России, США и Украины, обозначив 22 августа как возможную дату. Однако глава Белого дома уточнил, что для таких переговоров необходимо определённое условие.

Ольга Сливченко
