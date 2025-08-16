Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 14:43

«Салфетки и ложечки не забыли бы»: Захарова едко прокомментировала встречу «коалиции желающих»

Обложка © Telegram / МИД России

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу предстоит обеспечить наличие салфеток и ложечек для сахара на видеоконференции «коалиции желающих». Такой совет дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее глава французского государства заявил, что в ближайшее время состоится встреча «коалиции желающих», а спусковым крючком тому стала встреча президентов РФ и США на Аляске. Также европейские лидеры оценили состоявшийся накануне двусторонний саммит.

«Коалиция желающих» проведёт встречу перед поездкой Зеленского в Вашингтон
Напомним, что Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц оказались в центре внимания после инцидента в поезде из Киева. Журналисты, заглянувшие в их купе, обнаружили на столе перед политиками пакетик с белым порошком и специфическую ложечку. Видеокадры показывают, как президент Франции, заметив камеру, поспешно прикрыл предмет салфеткой, а на его лице отразились эмоции от страха до замешательства.

Ольга Сливченко
