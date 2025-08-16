Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

16 августа, 14:21

«Коалиция желающих» проведёт встречу перед поездкой Зеленского в Вашингтон

Коалиция желающих обсудит помощь Киеву 17 августа в видеоформате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foxartbox

Встреча «коалиции желающих» оказать помощь Киеву состоится 17 августа в формате видеоконференции. Об этом сообщил AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как уточняется, конференцию проведут под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Стороны планируют обсудить дальнейшие шаги в рамках дискуссии о мирном урегулировании ситуации на Украине.

«Исход непредсказуем»: В Госдуме раскрыли, зачем Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон
«Исход непредсказуем»: В Госдуме раскрыли, зачем Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

Напомним, ранее Макрон объявил о неминуемом заседании представителей «коалиции желающих» по украинскому вопросу. Это произошло вскоре после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедших 15 августа на Аляске. Встреча продолжалась около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе.

Мария Любицкая
