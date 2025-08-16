Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

16 августа, 11:42

«Будем работать»: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о неминуемом заседании представителей «коалиции желающих» по украинскому вопросу. Такое заявление он сделал в своей соцсети Х после завершения саммита России и США на Аляске.

«Любой прочный мир должен будет сопровождаться нерушимыми гарантиями безопасности. Я приветствую в этой связи готовность США внести в них свой вклад. Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнёрами по «коалиции желающих», с которыми мы вновь скоро соберёмся, чтобы достигнуть конкретного прогресса», — написал он.

Макрон также заверил, что Париж «продолжит тесное взаимодействие с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы гарантировать соблюдение европейских интересов».

Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»

Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита президент США провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.

Ольга Сливченко
