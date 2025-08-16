«Будем работать»: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о неминуемом заседании представителей «коалиции желающих» по украинскому вопросу. Такое заявление он сделал в своей соцсети Х после завершения саммита России и США на Аляске.

«Любой прочный мир должен будет сопровождаться нерушимыми гарантиями безопасности. Я приветствую в этой связи готовность США внести в них свой вклад. Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнёрами по «коалиции желающих», с которыми мы вновь скоро соберёмся, чтобы достигнуть конкретного прогресса», — написал он.