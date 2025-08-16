Рискованная, но необходимая: Что говорят мировые лидеры о встрече Путина и Трампа

Историческая встреча главы государства Владимира Путина и президента Штатов Дональда Трампа в Анкоридже вызвала широкий резонанс в мире. Этот саммит привлёк внимание мировых лидеров, которые выразили свои оценки и ожидания относительно его итогов. Основной темой переговоров стало урегулирование украинского кризиса, а также вопросы глобальной безопасности и двусторонних отношений. Life.ru собрал ключевые реакции мировых лидеров на эту встречу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Макрон высоко оценил инициативу проведения саммита, отметив, что дипломатический диалог между Россией и США является важным шагом для снижения напряженности в Европе. Однако он подчеркнул, что любые договорённости не должны игнорировать интересы Украины и европейских стран. Французский лидер выразил надежду, что следующая встреча, возможно, с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского, пройдёт в Европе, чтобы подчеркнуть роль ЕС в урегулировании конфликта. Он также отметил, что Франция готова поддерживать дипломатические усилия, но «без иллюзий относительно немедленных результатов».

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Мерц считает, что саммит на Аляске был «рискованным, но необходимым шагом». Он выразил обеспокоенность тем, что отсутствие Украины за столом переговоров может создать впечатление, что судьба Киева решается без его участия. Канцлер призвал к скорейшему проведению трёхсторонней встречи с участием Зеленского, чтобы обеспечить учёт украинских интересов. Он также отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину в военном и экономическом плане, независимо от итогов саммита.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Стармер, который ранее обсуждал с Трампом перспективы мирного урегулирования, выразил осторожный оптимизм. Он отметил, что выбор Аляски как места встречи символичен, учитывая исторические связи региона с Россией, и может способствовать созданию атмосферы для диалога. Однако британский премьер подчеркнул, что любые соглашения должны включать гарантии безопасности для Украины и Европы. Он также поддержал идею проведения следующей встречи в Европе, чтобы усилить роль европейских стран в переговорном процессе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш, комментируя подготовку к саммиту, подчеркнул важность дипломатии для предотвращения эскалации конфликтов. Он призвал все стороны использовать встречу как возможность для продвижения мирного процесса, отметив, что «дипломатия остаётся единственным способом остановить конфликты и обеспечить стабильность». Генсек ООН выразил надежду, что саммит заложит основу для дальнейших переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Согласно китайским СМИ, Си Цзиньпин приветствовал возобновление диалога между Россией и США, назвав его «важным шагом для глобальной стабильности». Он отметил, что Китай поддерживает любые усилия, направленные на деэскалацию конфликта на Украине, и готов предложить свою платформу для будущих переговоров.

Мировые лидеры в целом сходятся во мнении, что саммит на Аляске стал значимым событием, которое может заложить основу для дальнейшего диалога.