«Историческое значение»: Токаев оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил значение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
«Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне. Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран», — заявил представитель администрации президента Казахстана.
По словам Желдибая, Астана положительно восприняла готовность Путина и Трампа найти решение ключевых международных проблем, включая урегулирование украинского конфликта.
Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита президент США провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.