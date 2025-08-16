«Историческое значение»: Токаев оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил значение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне. Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран», — заявил представитель администрации президента Казахстана.