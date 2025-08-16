Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 10:37

«Историческое значение»: Токаев оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Токаев назвал историческим саммит Путина и Трампа на Аляске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил значение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне. Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран», — заявил представитель администрации президента Казахстана.

По словам Желдибая, Астана положительно восприняла готовность Путина и Трампа найти решение ключевых международных проблем, включая урегулирование украинского конфликта.

Орбан заявил, что после встречи Путина и Трампа мир стал безопаснее

Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита президент США провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.

Алиса Хуссаин
