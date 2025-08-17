Трамп назвал условие для трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским
CNN: Судьба трёхсторонней встречи США, РФ и Украины зависит от 18 августа
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп намерен начать подготовку трёхстороннего саммита с участием президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского только после удачного исхода переговоров с экс-комиком, запланированных на 18 августа. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно источнику, республиканец уведомил европейских коллег о своём намерении организовать встречу к следующей пятнице. При этом условием начала подготовки саммита является результат диалога с Зеленским в Овальном кабинете.