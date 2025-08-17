Трамп назвал условие для трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп намерен начать подготовку трёхстороннего саммита с участием президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского только после удачного исхода переговоров с экс-комиком, запланированных на 18 августа. Об этом сообщает телеканал CNN.