16 августа, 22:10

Трамп назвал условие для трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским

CNN: Судьба трёхсторонней встречи США, РФ и Украины зависит от 18 августа

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп намерен начать подготовку трёхстороннего саммита с участием президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского только после удачного исхода переговоров с экс-комиком, запланированных на 18 августа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно источнику, республиканец уведомил европейских коллег о своём намерении организовать встречу к следующей пятнице. При этом условием начала подготовки саммита является результат диалога с Зеленским в Овальном кабинете.

Напомним, что 18 августа в Овальном кабинете должна состояться встреча главаря киевского режима с американским президентом. А ранее Трамп заявил о желании провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже 22 августа.

Тимур Хингеев
