Лидеры ЕС и Великобритании выступили с заявлением по итогам саммита на Аляске

Евросоюз совместно с Великобританией объявил о намерении поставлять Украине вооружение и отвергает любые ограничения на вступление страны в НАТО или ЕС. Об этом говорится в заявлении европейских политиков на официальном сайте ЕС.

Союзники заявили о готовности усиливать давление на Россию через расширение санкционных и экономических мер, направленных на ослабление её военной экономики до достижения «справедливого и прочного» мира. В документе также подчёркивается необходимость согласованных шагов и единства в действиях для сохранения стабильной поддержки Украины.

«Мы приветствуем заявление президента Дональда Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Не должно быть никаких ограничений для Вооружённых сил Украины или её сотрудничества с третьими странами. Россия не может накладывать вето на путь Украины в ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.