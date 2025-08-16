Встреча Путина и Трампа
16 августа, 20:27

Лавров обсудил с Сийярто саммит России и США на Аляске

Сергей Лавров и Петер Сиярто. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Будапешт инициировал контакт с Москвой по вопросам украинского конфликта. 16 августа министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога», — говорится в сообщении.

А ранее Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых были обсуждены итоги встречи лидеров РФ и США. Фидан выразил надежду, что саммит на Аляске станет шагом к устойчивому миру с участием Украины. Он также подчеркнул готовность Анкары содействовать этому процессу.

