Лавров обсудил с Сийярто саммит России и США на Аляске

Будапешт инициировал контакт с Москвой по вопросам украинского конфликта. 16 августа министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога», — говорится в сообщении.