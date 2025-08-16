Трамп захотел встретиться с Путиным и Зеленским уже на следующей неделе
Axios: Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что хотел бы провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже 22 августа. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с разговором.
«Он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске. — Прим. Life.ru), что хочет организовать трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу», — говорится в публикации.
Напомним, встреча президентов России и США состоялась 15 августа на Аляске и продлилась около трёх часов. Обе стороны положительно отозвались о результатах переговоров. Позднее Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, предложив признать весь Донбасс российским. 18 августа бывший комик полетит в Вашингтон, чтобы обсудить с американским президентом урегулирование конфликта. Также на встречу приглашены лидеры стран Европы.