Американский лидер Дональд Трамп сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что хотел бы провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже 22 августа. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с разговором.

«Он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске. — Прим. Life.ru), что хочет организовать трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу», — говорится в публикации.