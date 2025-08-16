Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 19:20

Лавров и Фидан обсудили российско-американский саммит на Аляске по телефону

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.

Фидан и Лавров в ходе беседы обсудили меры по урегулированию украинского конфликта, включая встречу лидеров России и Соединённых Штатов. Глава МИД Турции выразил надежду, что переговоры на Аляске станут шагом к устойчивому миру с участием Украины, подчеркнув готовность Анкары содействовать этому процессу.

Очередной прокол США: В отеле на Аляске нашли документы Госдепа по встрече Путина и Трампа
Ранее СМИ сообщили о более напряжённой беседе Трампа с лидерами ЕС, чем до саммита на Аляске. Телефонные переговоры республиканца с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и главами европейских государств оказались более напряжёнными по сравнению с его предыдущими разговорами на этой неделе. Хозяин Белого дома также назвал признание Донбасса российским быстрым путём к миру на Украине. Это касается и тех районов, которые в данный момент удерживаются украинскими силами.

Алена Пенчугина
