NPR: В гостинице Анкориджа найдены документы Госдепа по встрече Путина и Трампа
Обложка © Х / The White House
В гостинице города Анкоридж, штат Аляска, были найдены документы, которые, предположительно, принадлежат Госдепартаменту и касаются встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR).
По имеющимся сведениям, в одном из принтеров общего пользования в гостинице Hotel Captain Cook постояльцы обнаружили восемь страниц документов Госдепартамента с пометками управления протокола. NPR расценивает эту находку как «очередной прокол» чиновников администрации Трампа в области соблюдения мер безопасности. На представленных NPR снимках документов запечатлены, среди прочего, предварительное расписание саммита и списки участников встреч в различных форматах от российской и американской сторон.
Документы, посвящённые встрече Путина и Трампа, были обнаружены в гостинице в Анкоридже. Фото © NPR
Документы также раскрывают детали планировавшегося обеда в честь визита Путина, включая рассадку гостей и меню. Гостям предполагалось предложить зелёный салат с шампанской заправкой, хлеб с лимонно-розмариновым маслом, стейки филе-миньон в коньячно-перечном соусе или аляскинский палтус, картофельное пюре, запечённую спаржу и крем-брюле с мороженым.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже прошла встреча на высшем уровне между президентами России и США. Ключевой темой этих почти трёхчасовых переговоров стала ситуация на Украине. По оценкам экспертов, Запад утратил рычаги для дальнейшего сохранения дипломатической изоляции Москвы. Предполагается, что как только США ослабят свои санкции, европейские партнеры будут вынуждены пересмотреть свою политику в аналогичном ключе.