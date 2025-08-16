Очередной прокол США: В отеле на Аляске нашли документы Госдепа по встрече Путина и Трампа

По имеющимся сведениям, в одном из принтеров общего пользования в гостинице Hotel Captain Cook постояльцы обнаружили восемь страниц документов Госдепартамента с пометками управления протокола. NPR расценивает эту находку как «очередной прокол» чиновников администрации Трампа в области соблюдения мер безопасности. На представленных NPR снимках документов запечатлены, среди прочего, предварительное расписание саммита и списки участников встреч в различных форматах от российской и американской сторон.