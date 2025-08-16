Дочь Келлога возмутилась приёмом Путина на Аляске, а потом удалила свой пост
Обложка © X / The White House
Меган Моббс, дочь спецпосланника президента США Кита Келлога, выразила своё недовольство по поводу пышного приёма президента России Владимира Путина на Аляске. Она поделилась своими мыслями в посте в соцсети X, но впоследствии передумала, осознав ошибку, и удалила публикацию.
«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки. <...> Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия», — говорилось в удалённом посте Моббс.
Свою публикацию она восприняла как поддержку главы Белого дома Дональда Трампа, высоко оценив его попытки урегулировать ситуацию на Украине. Она подчеркнула, что разделяет общее желание скорейшего окончания конфликта, и поэтому выразила уверенность, что ближайшие дни станут ключевыми в разрешении кризиса.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже прошла встреча на высшем уровне между президентами России и США. Ключевой темой этих почти трёхчасовых переговоров стала ситуация на Украине. По оценкам экспертов, Запад утратил рычаги для дальнейшего сохранения дипломатической изоляции Москвы. Предполагается, что как только США ослабят свои санкции, европейские партнеры будут вынуждены пересмотреть свою политику в аналогичном ключе.