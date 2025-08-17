Reuters опубликовало список требований Москвы для завершения СВО

Агентство Reuters перечислило возможные требования для мирного урегулирования украинского конфликта, обсуждавшиеся на переговорах президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Согласно данным, Москва готова на частичные территориальные уступки в обмен на выполнение Киевом ряда условий.

Среди ключевых условий Москвы источники называют заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также формальное признание российского суверенитета над Крымом. В перечне требований значится законодательный запрет на вступление Украины в НАТО при возможном предоставлении альтернативных гарантий безопасности от западных стран.

Агентство отмечает, что отдельным пунктом стоят гуманитарные требования: придание русскому языку официального статуса и обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви на Украине. В качестве условия рассматривается и частичная отмена антироссийских санкций.