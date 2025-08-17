Reuters опубликовало список требований Москвы для завершения СВО
Агентство Reuters перечислило возможные требования для мирного урегулирования украинского конфликта, обсуждавшиеся на переговорах президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Согласно данным, Москва готова на частичные территориальные уступки в обмен на выполнение Киевом ряда условий.
Среди ключевых условий Москвы источники называют заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также формальное признание российского суверенитета над Крымом. В перечне требований значится законодательный запрет на вступление Украины в НАТО при возможном предоставлении альтернативных гарантий безопасности от западных стран.
Агентство отмечает, что отдельным пунктом стоят гуманитарные требования: придание русскому языку официального статуса и обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви на Украине. В качестве условия рассматривается и частичная отмена антироссийских санкций.
По информации Reuters, обсуждаемые предложения носят предварительный характер и должны быть реализованы в рамках комплексного соглашения. Официальные комментарии от сторон пока не поступали, что сохраняет неопределённость относительно перспектив мирного урегулирования. Российская сторона также не подтверждала обнародованные требования.
Как было ранее объявлено, 18 августа в Овальном кабинете запланирована встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Следует также отметить, что глава Белого дома выразил намерение организовать трёхсторонние переговоры на высшем уровне с участием России, США и Украины уже 22 августа.