Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 09:04

Reuters опубликовало список требований Москвы для завершения СВО

Reuters: РФ завершит СВО после территориального обмена и гарантий безопасности

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Агентство Reuters перечислило возможные требования для мирного урегулирования украинского конфликта, обсуждавшиеся на переговорах президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Согласно данным, Москва готова на частичные территориальные уступки в обмен на выполнение Киевом ряда условий.

Среди ключевых условий Москвы источники называют заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также формальное признание российского суверенитета над Крымом. В перечне требований значится законодательный запрет на вступление Украины в НАТО при возможном предоставлении альтернативных гарантий безопасности от западных стран.

Агентство отмечает, что отдельным пунктом стоят гуманитарные требования: придание русскому языку официального статуса и обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви на Украине. В качестве условия рассматривается и частичная отмена антироссийских санкций.

По информации Reuters, обсуждаемые предложения носят предварительный характер и должны быть реализованы в рамках комплексного соглашения. Официальные комментарии от сторон пока не поступали, что сохраняет неопределённость относительно перспектив мирного урегулирования. Российская сторона также не подтверждала обнародованные требования.

Трамп назвал условие для трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Трамп назвал условие для трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Как было ранее объявлено, 18 августа в Овальном кабинете запланирована встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Следует также отметить, что глава Белого дома выразил намерение организовать трёхсторонние переговоры на высшем уровне с участием России, США и Украины уже 22 августа.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar