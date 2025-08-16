Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 17:38

СМИ узнали об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

Reuters: Зеленский отверг предложение Трампа о сдаче Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский не принял предложение Дональда Трампа, касающееся отказа от претензий на Донбасс. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Предложение было озвучено во время телефонного разговора между главой киевского режима, американским президентом и лидерами ряда европейских государств. Это произошло после российско-американского саммита, состоявшегося накануне на Аляске.

«Зеленский отклонил это требование (вывести украинские войска с территории Донбасса), — сказал собеседник агентства.

Киев не понимает: Внезапный отказ Трампа от предложения о перемирии вызвал гнев Зеленского
Киев не понимает: Внезапный отказ Трампа от предложения о перемирии вызвал гнев Зеленского

Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar