СМИ узнали об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

Владимир Зеленский не принял предложение Дональда Трампа, касающееся отказа от претензий на Донбасс. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Предложение было озвучено во время телефонного разговора между главой киевского режима, американским президентом и лидерами ряда европейских государств. Это произошло после российско-американского саммита, состоявшегося накануне на Аляске.



«Зеленский отклонил это требование (вывести украинские войска с территории Донбасса), — сказал собеседник агентства.