СМИ узнали об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса
Reuters: Зеленский отверг предложение Трампа о сдаче Донбасса
Владимир Зеленский не принял предложение Дональда Трампа, касающееся отказа от претензий на Донбасс. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Предложение было озвучено во время телефонного разговора между главой киевского режима, американским президентом и лидерами ряда европейских государств. Это произошло после российско-американского саммита, состоявшегося накануне на Аляске.
«Зеленский отклонил это требование (вывести украинские войска с территории Донбасса), — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.