Уиткофф заявил об обещании России не нарушать суверенитет европейских стран

Россия законодательно закрепит отказ от территориальных претензий к европейским странам после урегулирования украинского конфликта. Данное заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.

По его словам, такое решение стало частью договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Уиткофф уточнил, что Россия примет на себя обязательство не предъявлять новых территориальных претензий и не посягать на суверенитет других европейских государств.

Спецпосланник также сообщил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Он отметил, что эти пункты являются лишь частью более масштабных договорённостей между сторонами. Подробности соглашения пока не раскрываются.