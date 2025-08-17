Уиткофф заявил об обещании России не нарушать суверенитет европейских стран
Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / АР
Россия законодательно закрепит отказ от территориальных претензий к европейским странам после урегулирования украинского конфликта. Данное заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.
По его словам, такое решение стало частью договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Уиткофф уточнил, что Россия примет на себя обязательство не предъявлять новых территориальных претензий и не посягать на суверенитет других европейских государств.
Спецпосланник также сообщил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Он отметил, что эти пункты являются лишь частью более масштабных договорённостей между сторонами. Подробности соглашения пока не раскрываются.
Ранее Уиткофф заявил, что Россия готова к территориальным уступкам по пяти областям Украины. Он не стал раскрывать данные, о каких именно регионах идёт речь. Уиткофф подчеркнул, что уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».