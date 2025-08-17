Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 14:39

Уиткофф заявил об обещании России не нарушать суверенитет европейских стран

Уиткофф: Россия не будет не предъявлять территориальных претензий странам Европы

Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / АР

Россия законодательно закрепит отказ от территориальных претензий к европейским странам после урегулирования украинского конфликта. Данное заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.

По его словам, такое решение стало частью договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Уиткофф уточнил, что Россия примет на себя обязательство не предъявлять новых территориальных претензий и не посягать на суверенитет других европейских государств.

Спецпосланник также сообщил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Он отметил, что эти пункты являются лишь частью более масштабных договорённостей между сторонами. Подробности соглашения пока не раскрываются.

«Заключить мир»: Уиткофф поделился надеждами на результаты встречи РФ, США и Украины
«Заключить мир»: Уиткофф поделился надеждами на результаты встречи РФ, США и Украины

Ранее Уиткофф заявил, что Россия готова к территориальным уступкам по пяти областям Украины. Он не стал раскрывать данные, о каких именно регионах идёт речь. Уиткофф подчеркнул, что уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

Юлия Сафиулина
