«Заключить мир»: Уиткофф поделился надеждами на результаты встречи РФ, США и Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф высказал пожелание, чтобы Вашингтон смог созвать трёхсторонние консультации с участием Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины с целью урегулирования украинского кризиса. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN .

«Я думаю, мы проведём трёхсторонние переговоры. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча [с Владимиром Зеленским. — прим. Life.ru], на которой придём к согласию. После мы сможем вернуться к контактам с Россией, продвинуться вперёд в вопросе мирной сделки и заключить её», — отметил он.