17 августа, 13:53

«Заключить мир»: Уиткофф поделился надеждами на результаты встречи РФ, США и Украины

CNN: Уиткофф выразил надежду на успех встречи России, США и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф высказал пожелание, чтобы Вашингтон смог созвать трёхсторонние консультации с участием Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины с целью урегулирования украинского кризиса. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.

«Я думаю, мы проведём трёхсторонние переговоры. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча [с Владимиром Зеленским. — прим. Life.ru], на которой придём к согласию. После мы сможем вернуться к контактам с Россией, продвинуться вперёд в вопросе мирной сделки и заключить её», — отметил он.

Тем не менее, Уиткофф уклонился от прямого ответа относительно согласия российского лидера Владимира Путина на трёхсторонний формат встречи.

Ранее стало известно, что вопросы обеспечения безопасности Украины были урегулированы в ходе диалога между американским президентом Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным. Однако проблематика территориальных споров будет детально проработана на грядущей встрече президента США с главой киевского режима, которая состоится 18 августа.

Ольга Сливченко
