Уиткофф: Путин и Трамп согласовали гарантии безопасности для Украины
Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / АР
Американский лидер Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин согласовали гарантии безопасности для Украины. Об этом журналистам заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Он пояснил, что вопрос территориального урегулирования будет обсуждаться на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с экс-комиком Владимиром Зеленским. По словам дипломата, достигнутые на встрече лидера РФ Владимира Путина и главы Белого дома договорённости предусматривают комплексные гарантии безопасности для Украины.
Как ранее заявлял сам Трамп, в ходе переговоров с российским лидером стороны пришли к взаимопониманию по этому вопросу. При этом детали соглашения не раскрываются, а территориальные аспекты конфликта остаются предметом предстоящих обсуждений с украинской стороной.
Зеленский планирует в понедельник, 18 августа, запросить у Трампа объяснение его неожиданного решения прекратить давление на Россию в вопросе соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, экс-комик призвал американского лидера США ввести санкции против России в случае, если Москва не примет участие в трёхсторонних переговорах, на которые ранее согласился Путин.