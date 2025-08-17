Уиткофф: Путин и Трамп согласовали гарантии безопасности для Украины

Американский лидер Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин согласовали гарантии безопасности для Украины. Об этом журналистам заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Он пояснил, что вопрос территориального урегулирования будет обсуждаться на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с экс-комиком Владимиром Зеленским. По словам дипломата, достигнутые на встрече лидера РФ Владимира Путина и главы Белого дома договорённости предусматривают комплексные гарантии безопасности для Украины.